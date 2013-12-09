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Полицейские пресекли нелегальную заготовку древесины в Приморье

Полицейские пресекли нелегальную заготовку древесины в Приморье

В Анучинском районе Приморья сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Арсеньевский» пресекли незаконную рубку деревьев ценных пород. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что на территории Буяновского лесничества выявлен факт незаконной рубки сырорастущих дубов. Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержаны жители Анучинского района. Для осуществления задуманного они использовали приобретенные заранее бензопилу, трактор и грузовой автомобиль.

В отношении граждан возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору). Санкция данной статьи предусматривает ответственность - от штрафа в размере до трех миллионов рублей до лишения свободы на срок до семи лет.

Ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, составил 1 млн 400 тыс. рублей.

Расследование завершено. Материалы уголовного дела переданы в Анучинский районный суд.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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