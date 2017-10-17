В Приморье пропала девушка

Бутько Яна, 2001 года рождения, проживающая в городе Артеме Приморского края, 28 декабря 2018 года ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Приметы: на вид 17-18 лет, рост 163 см., среднего телосложения, волос черный, глаза карие.

Была одета: куртка розового цвета с мехом на капюшоне, ботинки черного цвета с пряжками, джинсы.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Яны, просим позвонить по телефонам:

8 (4233) 74 – 72 – 47 , 74 – 72- 01 - ОМВД России по г. Артем или 02 – полиция,

8 914 721 22 32– волонтеры,

или написать на почту primpoisk25@gmail.com

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]