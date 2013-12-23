Как будут работать пункты пропуска на приморской границе в праздничные дни?

Пограничные пункты пропуска в Приморье изменят режим работы в период новогодних каникул. О том, какие дни станут для пропускных пунктов выходными, рассказали в Дальневосточном таможенном управлении, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Так, автомобильный пункт пропуска «Пограничный» будет закрыт только 1 января – в остальные дни он будет принимать туристов с 9.00 до 21.00.

Для пропускного пункта «Полтавка» выходным днем станет также 7 января, время работы в другие дни: с 9.00 до 21.00.

На три дня дольше будет отдыхать пункт пропуска «Турий Рог». Здесь граница будет закрыта 1, 2, 6 и 7 января. В другое время туристов здесь будут принимать с 10.00 до 19.00.

В МАПП «Краскино» жители и гости Приморья не смогут пересечь границу 1, 2, 6 и 7 января. График работы в остальные дни: с 10.00 до 18.00.

ДАПП «Марково» будет закрыт по 8 января.

Режим работы железнодорожных пунктов пропуска «Пограничный» и «Махалино» не изменится – они будут работать без выходных.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]