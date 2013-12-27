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С 9 января в мэрии Владивостока начнётся приём заявок на получение субсидий

С 9 января в мэрии Владивостока начнётся приём заявок на получение субсидий

Фото: Администрация города Владивостока

Социально ориентированные некоммерческие организации и объединения в наступающем 2019 году смогут получать субсидии от администрации Владивостока на возмещение ряда затрат. Средства на эти цели уже заложили в городском бюджете.

Как сообщили в администрации Владивостока, подать заявки на получение субсидий можно на возмещение затрат по оплате коммунальных услуг и услуг местной телефонной связи, арендной плате, оплате текущего ремонта помещений, созданию и обслуживанию интернет-сайтов организаций, эксплуатации и содержанию автотранспортных средств с электроподъемниками для перевозки инвалидов, а также установке и обслуживанию пожарной сигнализации. Приём заявок начнётся уже 9 января.

Обращаем внимание, что выделение субсидий будет проводиться на конкурсной основе. Комиссия определит организации, которые и станут получателями финансовой поддержки.

В управлении по исполнению программ по поддержке населения отметили, что главный критерий для получение субсидии от мэрии – активное участие в жизни города, оказание помощи и поддержки нуждающимся горожанам.

Заявки от конкурсантов будут приниматься в управлении по исполнению программ по поддержке населения по адресу: улица Ильичёва, 15.

Уточнить все интересующие вопросы можно по телефонам 2614-397, 2614-089, 2614-470.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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