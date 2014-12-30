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Анонс на 31 декабря

С 31 декабря на 1 января — наступление Нового 2019 года.

31 декабря во Владивостоке развернутся масштабные новогодние гулянья на двух площадках – набережной Спортивной гавани и центральной площади.

На набережной Спортивной гавани 31 декабря в 16.00 начнут работу сразу 20 локальных площадок. В 20.00 здесь же стартует концертная программа, которая начнется с фестиваля морских песен. Далее состоится Морской бой» – две команды артистов будут по очереди исполнять хиты на новогоднюю тему, которые звучали в российских фильмах. В 22.00 праздничные мероприятия завершит красочный фейерверк. Фейерверк также можно будет увидеть в новогоднюю ночь в поселке Трудовое и на острове Русский (поселок Подножье).

На центральной площади Владивостока 31 декабря с 18.00 развлекать гостей и жителей города будут ростовые куклы. В 20.00 свою работу начнет полевая кухня. В это же время на сцену выйдут творческие коллективы, которые исполнят яркие номера, также прозвучат песни, любимые многими поколениями. После жителей и гостей Владивостока с большого телеэкрана поздравят Деды Морозы со всего мира. Завершится праздник в 22.00.

31 декабря почтовые отделения Приморского края будут работать по графику субботы.

 

 

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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