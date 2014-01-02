Анонс на 1 января

1 января во Владивостоке в 14.00 на центральной площади для жителей и гостей города состоится концерт, посвященный встрече Нового 2019 года.

1 января вступит в силу новая редакция правил предоставления и распределения субсидий субъектам Федерации на дополнительные мероприятия в сфере занятости 2019 года. Приморье получит субсидии на привлечение трудовых ресурсов.

С 1 января вводится 25% повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности неработающим пенсионерам, проживающим в сельской местности и имеющим не менее 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве. Данный перерасчет будет осуществляться территориальными органами ПФР Приморского края без подачи пенсионером заявлений на основании документов, имеющихся в пенсионных делах. Горячая линия Отделения ПФР по Приморскому краю: 8 423 24 98 600.

С 1 января в Приморье для малого бизнеса вводят налоговые льготы.

С 1 января сельхозпроизводителей обяжут оплачивать НДС.

1, 2 и 7 января 2019 года будут выходными днями для отделений почтовой связи по всей России, в эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

1 января будут закрыты следующие пункты пропуска на госгранице в Приморье: «Пограничный», «Турий Рог», «Краскино», «Марково».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]