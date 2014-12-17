Ядерный онкологический центр начнут строить в Приморье в 2019 году

Строительство ядерного центра для обследования и лечения онкологических больных начнется на острове Русском в 2019 году. Об этом заявил Губернатор Приморья Олег Кожемяко в ходе рабочей поездки в Москву. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Олег Кожемяко встретился с руководством госкорпорации «Росатом», Министерства здравоохранения РФ и государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Речь на встрече шла о строительстве в Приморье ядерного центра по борьбе с онкологическими заболеваниями.

Для строительства центра зарезервированы пять гектаров земли на острове Русском. Проектно-сметная документация будущего центра уже готова, и в ближайшее время документы направят на госэкспертизу.

Центр будет принимать около 6 тысяч пациентов ежегодно. Он будет предоставлять возможности обследования и лечения онкобольных. Мощный циклотрон также позволит проводить научные исследования.

В январе администрация края планирует подписать с участниками проекта дорожную карту, назначить ответственных на каждом этапе. К строительству центра планируется приступить летом 2019 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]