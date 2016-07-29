Алексей Грабков: "Эпоха аналогового вещания в Приморье закончится в середине 2019 года"

Директор приморского филиала РТРС Алексей Грабков, рассказал о переходе Приморья на цифровое вещения. В интервью нашему телеканалу он поделился интересными фактами. Так, для строительства 152 передающих станций цифровой эфирной телесети, понадобилось оборудование весом 800 тонн, а высота современных антенно-мачтовых сооружений составила почти 5 километров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]