Приморье получит субсидии на привлечение трудовых ресурсов
Приморский край вошел в перечень регионов России, которые в 2019 году смогут получить субсидии на дополнительные мероприятия в сфере занятости. Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Новая редакция правил предоставления и распределения субсидий субъектам Федерации на дополнительные мероприятия в сфере занятости вступит в силу 1 января 2019 года. Средства из федерального бюджета будут направляться регионам для создания привлекательных условий для переезда работников и закрепления их на рабочем месте.
Из новшеств – установлена возможность участия в региональных программах всех работодателей, испытывающих потребность в трудовых ресурсах. Ранее предусматривалось участие только работодателей, реализующих инвестиционные проекты.
«Для работодателей в Дальневосточном федеральном округе предусмотрено увеличение размера финансовой поддержки с 225 тысяч рублей до 1 миллиона рублей на каждого привлеченного работника», – говорится в документе.
В перечень регионов, которые могут рассчитывать на субсидию, включен и Приморский край. Средства будут предоставляться, в том числе, на компенсацию расходов на проезд работника, его обустройство, аренду жилья, обучение.
В федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов на софинансирование региональных программ предусмотрены 800 миллионов рублей. Предполагается, что эти меры позволят в 2019 году оказать поддержку по переезду для трудоустройства более 900 человек, в том числе на предприятиях Дальнего Востока.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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