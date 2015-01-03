Пенсионеры Приморья получат прибавку

С 1 января 2019г. вводится 25% повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности неработающим пенсионерам, проживающим в сельской местности и имеющим не менее 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве.

Данный перерасчет будет осуществляться территориальными органами ПФР Приморского края без подачи пенсионером заявлений на основании документов, имеющихся в пенсионных делах.

На сегодняшний день у 2,5 тысяч неработающих селян в пенсионных делах имеются документы, подтверждающие длительный стаж работы на селе. Этим гражданам с 1 января 2019 г. будет произведен перерасчет. Размер доплаты для получателей страховой пенсии по старости составит 1 333,55 руб.

Если пенсионер не получил доплату, но у него есть документы, подтверждающие необходимый стаж работы, например, запись в трудовой книжке, он вправе в любое время представить их в ПФР удобным для него способом - обратившись в клиентскую службу ПФР, в МФЦ или через личный кабинет гражданина на сайте ПФР. В случае подачи заявления через личный кабинет гражданина на сайте ПФР, необходимо в течение 5 дней представить лично в клиентскую службу территориального органа ПФР подтверждающие стаж документы.

Если пенсионер обратится за перерасчетом в течение всего 2019 года, перерасчет ему произведут с 1 января 2019 года. Если документы будут представлены после 31 декабря 2019 года, то перерасчет будет произведен с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление о перерасчете фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]