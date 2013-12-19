Налоговые льготы для малого бизнеса вводят в Приморье с 1 января
Закон, который в два раза снижает налоговые ставки для отдельных категорий предприятий малого и среднего бизнеса начнет работу в Приморье.
Закон определяет перечень получателей поддержки – это впервые зарегистрированные юридические лица, которые выберут упрощенную систему налогообложения и создадут в Приморье обрабатывающие производства, предприятия по утилизации отходов, будут предоставлять услуги в области ликвидации последствий загрязнений, займутся разработкой компьютерного программного обеспечения, начнут работать в области информационных технологий или в сфере культуры. Вовлечь малый бизнес в развитие именно этих отраслей экономики – одно из поручений «майского» Указа Президента России Владимира Путина.
Налоговая ставка для предприятий, которые будут впервые зарегистрированы в Приморье после вступления закона в силу, то есть после 1 января 2019 года, снижается в два раза. Налоговые льготы будут предоставляться в течение трех лет с момента создания предприятия.
Закон вводит два вида льготных налоговых ставок. В случае, если объектом налогообложения являются доходы предприятия, ставка составит 3%, вместо действующих сейчас 6%. А если налогом облагается разница между доходами и расходами, ставка составит 7,5% вместо общей в 15%.
Запуск новой меры поддержки позволит увеличить число предприятий малого и среднего бизнеса в Приморье, которые, в свою очередь, создадут новые рабочие места и обеспечат стабильные налоговые отчисления в бюджет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
12.12.2018 Налоговые льготы для малого бизнеса вводят в Приморье с 1 января
-
19.12.2013 В Приморье с 2014 года начнут действовать налоговые льготы для крупных инвесторов
-
25.03.2015 Для индивидуальных предпринимателей в Приморье разрабатываются новые налоговые льготы
-
14.01.2016 Двухлетние "налоговые каникулы" введены для ИП на Дальнем Востоке - Минвостокразвития
-
31.12.2018 Анонс на 1 января
-
17.06.2015 В Приморье принят закон о налоговых каникулах
Добавить комментарий