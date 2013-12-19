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Налоговые льготы для малого бизнеса вводят в Приморье с 1 января

Налоговые льготы для малого бизнеса вводят в Приморье с 1 января

Фото: bel.ru

Закон, который в два раза снижает налоговые ставки для отдельных категорий предприятий малого и среднего бизнеса начнет работу в Приморье.

Закон определяет перечень получателей поддержки – это впервые зарегистрированные юридические лица, которые выберут упрощенную систему налогообложения и создадут в Приморье обрабатывающие производства, предприятия по утилизации отходов, будут предоставлять услуги в области ликвидации последствий загрязнений, займутся разработкой компьютерного программного обеспечения, начнут работать в области информационных технологий или в сфере культуры. Вовлечь малый бизнес в развитие именно этих отраслей экономики – одно из поручений «майского» Указа Президента России Владимира Путина.

Налоговая ставка для предприятий, которые будут впервые зарегистрированы в Приморье после вступления закона в силу, то есть после 1 января 2019 года, снижается в два раза. Налоговые льготы будут предоставляться в течение трех лет с момента создания предприятия.

Закон вводит два вида льготных налоговых ставок. В случае, если объектом налогообложения являются доходы предприятия, ставка составит 3%, вместо действующих сейчас 6%. А если налогом облагается разница между доходами и расходами, ставка составит 7,5% вместо общей в 15%.

Запуск новой меры поддержки позволит увеличить число предприятий малого и среднего бизнеса в Приморье, которые, в свою очередь, создадут новые рабочие места и обеспечат стабильные налоговые отчисления в бюджет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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