Андрей Брик: «2019 год должен подарить Владивостоку перспективы развития и процветания»
Поздравление с Новым годом председателя Думы г. Владивостока Андрея Брика.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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