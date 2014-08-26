Евгений Корж: "Пусть в Новом году в жизни каждой семьи произойдут перемены к лучшему"
Поздравления с Новым годом главы администрации Уссурийского городского окурга Евгения Коржа
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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