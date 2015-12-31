Александр Ролик: «2019 год станет для Приморья успешным!»
Поздравление с Новым 2019 годом от Александра Ролика, председателя Законодательного Собрания Приморского края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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