Александр Щербаков: «Все вместе мы сделаем Приморье лучше!»
Александр Щербаков, депутат Законодательного Собрания Приморского края, поздравляет жителей края с наступающим Новым годом.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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