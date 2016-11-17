Александр Авдеев: "Пусть все желания, загаданные под бой курантов, сбудутся"
Глава Артемовского городского округа Александр Авдеев поздравил приморцев с Новым годом.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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