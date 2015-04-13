Александр Козлов: «Дальневосточники гордятся свои краем. Удачи в новом году»
Министр по развитию Дальнего Востока России поздравил жителей региона с Новым годом.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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