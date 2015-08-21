Александр Логинов: «Пусть в 2019-м все сложится удачно!»
Александр Логинов, вице-президент, директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» поздравил приморцев с Новым годом.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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