Новогодняя ночь во Владивостоке: прогноз погоды

Сегодня, 29 декабря, и в ближайшие сутки атмосферное давление над краем будет расти. Сохранится погода со свежим ветром. Местами пройдёт слабый снег. Ночь станет холоднее, а день теплее на 2–5 градусов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", накануне Нового года циклон покинет Охотское море, а азиатский антициклон займёт более южное положение. В результате барические градиенты на востоке континента уменьшатся, и ветер в Приморье начнёт стихать. Осадков не ожидается. Ночью температуры воздуха останутся на том же уровне. Днём в крае потеплеет до −4…−9 °C, на северо-востоке −11…−16 °C.

В первый день Нового года в Приморском крае осадков по-прежнему не предвидится. Ветер стихнет, потепление продолжится.

Во Владивостоке сегодня сохранится сильный северо-западный ветер, осадков не ожидается. Максимальная температура сохранится в тех же пределах. Завтра в краевой столице вновь будет ветрено, немного потеплеет. В последующие дни ветер станет тише, повышение температуры воздуха продолжится. В новогоднюю ночь все желающие могут встретить праздник на улице, погодные условия не помешают. Во Владивостоке ожидается умеренно морозная погода. Минимальная температура воздуха −12…−14 °C. Днём 1 января максимальная температура −6…−9 °C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]