Алексей Грабков: «Желаю в новом году оптимизма, стойкости и удачи»
Поздравление с наступающим 2019 годом от Алексея Грабкова, директора приморского филиала РТРС.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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