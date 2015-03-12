Рождественская ярмарка пройдет во Владивостоке

Жители и гости приморской столицы смогут приобрести свежие фермерские продукты на рождественской ярмарке, которая пройдёт во Владивостоке 4 и 5 января. Ярмарка развернётся возле здания администрации Приморского края и будет работать два дня с 10.00 до 17.00. Горожане смогут приобрести фермерские овощи, соленья, мед, рыбу, мясную и молочную продукцию, яйцо, хлебобулочные и кондитерские изделия, бакалейные товары.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]