Александр Самсонов: «Пусть новый год будет для вас домашним и уютным!»
Жителей Приморья с наступающим Новым годом поздравляет Александр Самсонов, исполнительный директор «Альянс Телеком».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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