Во Владивостоке задержан подозреваемый в серии краж из автомобилей

Фото: Пресс-служба УМВД по г. Владивостоку

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Владивостоку (Первомайский район) поступило сообщение жительницы краевого центра о краже из автомобиля "Тойота Филдер". Ущерб составил более 45 тысяч рублей.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они опросили заявительницу, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия.

Как сообщает пресс-служба УМВД по г. Владивостоку, установлено, что утром, привезя ребенка в детский сад на улице Полярной, потерпевшая припарковала свой автомобиль вдоль дороги. Во время ее отсутствия, злоумышленник проник в транспортное средство и похитил сумку с деньгами и документами, мобильный телефон и личные вещи.

По подозрению в совершении кражи полицейские задержали ранее неоднократно судимого 54-летннго жителя Владивостока. Сотрудники полиции также установили, что задержанный причастен к семи аналогичным преступлениям на территории столицы Приморья.

В отделе полиции злоумышленник дал признательные показания и пояснил, что проникал в автомобили путем сканирования сигнализаций.

По фактам краж, совершенных с причинением значительного ущерба гражданам, возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]