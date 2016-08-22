Во Владивостоке задержан подозреваемый в серии краж из автомобилей
В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Владивостоку (Первомайский район) поступило сообщение жительницы краевого центра о краже из автомобиля "Тойота Филдер". Ущерб составил более 45 тысяч рублей.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они опросили заявительницу, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия.
Как сообщает пресс-служба УМВД по г. Владивостоку, установлено, что утром, привезя ребенка в детский сад на улице Полярной, потерпевшая припарковала свой автомобиль вдоль дороги. Во время ее отсутствия, злоумышленник проник в транспортное средство и похитил сумку с деньгами и документами, мобильный телефон и личные вещи.
По подозрению в совершении кражи полицейские задержали ранее неоднократно судимого 54-летннго жителя Владивостока. Сотрудники полиции также установили, что задержанный причастен к семи аналогичным преступлениям на территории столицы Приморья.
В отделе полиции злоумышленник дал признательные показания и пояснил, что проникал в автомобили путем сканирования сигнализаций.
По фактам краж, совершенных с причинением значительного ущерба гражданам, возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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