В Находке приостановлена деятельность базы отдыха «Радуга»
В отдел судебных приставов по Находкинскому городскому округу поступил исполнительный лист, выданный Арбитражным судом Приморского края, о привлечении к административной ответственности ООО «Эстер» по ч.6 ст. 19.5 КоАП РФ (Невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти, организации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации). Суд постановил приостановить деятельность базы отдыха «Радуга», расположенной по адресу пгт. Ливадия, ул.Рифовая, 34.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на УФССП по Приморскому краю, поводом для временного прекращения работы популярного места отдыха стали нарушения владельцем базы эксплуатации реконструированного объекта без разрешительных документов. Нарушения были выявлены в ходе проверки инспекцией регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края.
После возбуждения исполнительного производства 27 декабря 2018 года судебные приставы выехали на место расположения базы и приостановили ее деятельность на 60 суток.
Помещения, указанные в исполнительном листе, опечатаны. Доступ к базе отдыха - закрыт.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
14.08.2017 Прокуратура: «Спасскцемент» обязан снести базу отдыха в заповеднике
-
22.05.2017 Во Владивостоке закрыт один из популярных магазинов
-
06.10.2015 База отдыха в уссурийском районе закрыта на 90 суток по решению Арбитражного суда
-
06.05.2015 Одну из самых популярных баз отдыха закрыли в Приморье
-
21.03.2015 В Приморье могут закрыть базу отдыха за нарушения требований пожарной безопасности
-
27.02.2015 В Приморье приостановлена деятельность краевого Дома молодежи
Добавить комментарий