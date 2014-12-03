Поезд во Владивосток задерживается из-за схода вагонов в Приамурье

Легковой автомобиль врезался в субботу в грузовой состав в Амурской области, с рельсов сошли шесть вагонов, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

"На станции Возжаевка Забайкальской железной дороги из-за столкновения легкового автомобиля с хвостовой частью грузового поезда произошел сход, по предварительным данным, шести вагонов поезда. Происшествие случилось на регулируемом, не обслуживаемом дежурным работником железнодорожном переезде", - говорится в сообщении.

В результате схода вагонов нарушен габарит соседнего пути. Повреждены две опоры контактной сети. Движение поездов по участку временно приостановлено.

Как сообщает Vl.ru, авария стала причиной задержки одного пассажирского поезда.

«По данному участку должен проехать пассажирский поезд сообщением Владивосток – Москва, но он еще далеко от места аварии. Задержан пассажирский поезд Новосибирск – Владивосток. Он находится на станции Белогорск», – сообщил представитель Забайкальской железной дороги Сергей Харчев.

Состав сообщением Новосибирск – Владивосток должен был пройти станцию Возжаевка, где произошла авария, в 14.54 по Владивостоку.

Для ликвидации последствий происшествия на место направлены два ремонтных поезда. Ведутся ремонтные работы. Авария на железной дороге может привести к задержке пассажирских поездов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]