Санитарная авиация Приморья провела в небе почти 600 часов

586 часов и 44 минуты провела в воздухе санитарная авиация Приморья, спасая жизни тяжелобольных жителей региона. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в краевом департаменте здравоохранения, за 12 месяцев силами небесной скорой помощи оперативно доставлены в больницы третьего уровня из самых отдаленных уголков Приморья 183 пациента.

«С начала года “северный” и “южный” борт совершили 177 санитарных вылетов. За этот период в краевые больницы доставлено 183 человека, половина из которых это дети от 0 до 17 лет», – сообщили в Центре медицины катастроф (ЦМК) Приморья.

Самыми «летными»для санитарной авиации региона стали ноябрь, совершено 24 вылета, а также январь и июль – за эти месяцы вертолеты поднимались в небо по 20 раз.

«Пациентов доставляли как в краевые, так и районные учреждения здравоохранения. На первом месте это пациенты с травмами различной степени тяжести, сложные пациенты с сердечно-сосудистыми патологиями и ожоговые пострадавшие», – сообщили в ЦМК.

В течение года специалисты центра не только принимали участие в транспортировке пациентов, но и вылетали в районы для оказания консультативной помощи коллегам, а также на месте проводили операции.

«23 раза наши специалисты отправлялись на санитарных вертолетах на помощь тяжелобольным и нетранспортабельным пациентам в районные больницы», – отметили в Центре медицины катастроф.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]