Анонс на 30 декабря

30 декабря будет закрыт пункт пропуска «Турий Рог». ДАПП «Марково» так же будет закрыт с 30 декабря по 8 января.

30 декабря почтовые отделения Приморского края будут работать по установленному графику работы.

30 декабря во Владивостоке в 16.00 в Приморской государственной картинной галерее (ул. Алеутская, 12) пройдет детский утренник.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]