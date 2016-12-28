Анонс на 30 декабря
30 декабря будет закрыт пункт пропуска «Турий Рог». ДАПП «Марково» так же будет закрыт с 30 декабря по 8 января.
30 декабря почтовые отделения Приморского края будут работать по установленному графику работы.
30 декабря во Владивостоке в 16.00 в Приморской государственной картинной галерее (ул. Алеутская, 12) пройдет детский утренник.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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