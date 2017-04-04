321 млн рублей выделили на строительство нового моста в Осиновке вместо рухнувшего

Администрация Приморского края направит более 321 миллиона рублей на строительство нового моста в Осиновке вместо упавшего октябре вместе с ехавшим по нему большегрузом. В 2019-м запланированы подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий, ввести объект в эксплуатацию планируют в декабре 2023 года. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Госзаказчиком выступает департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморья. Согласно постановлению администрации края от 27 декабря, строительная длина мостового перехода составит 1 километр, из них длина самого моста – 96 погонных метров.

В 2019-м на разработку проектной документации и проведение инженерных изысканий будет выделено 8 млн 874 тысячи рублей. Остальные средства направят в 2022-м (152,7 миллиона) и 2023 годах (159,4 миллиона).

Напомним, обрушение моста через реку Осиновка произошло 26 октября. По аварийному сооружению ехала груженая фура, за ней – Mazda Demio, в которой находились 25-летняя жительница Арсеньева и трехлетняя девочка. Обе погибли, когда вместе с мостом упала и фура, – груженый кузов придавил легковой автомобиль, шансов на спасение у пассажирок не было. Жители Приморского края требовали открытого расследования, однако пока никаких данных следственные органы не опубликовали. Водитель большегруза арестован до конца декабря.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]