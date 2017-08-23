В Приморье приступили к реставрации раритетных автомобилей

В Приморском крае открылась мастерская по ремонту коллекционных иномарок и отечественных образцов техники. Проект стоимостью более 8 миллионов рублей реализовала компания-резидент Свободного порта Владивосток. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Ремонтная мастерская, где любой автомобиль, находящийся в плачевном состоянии, могут превратить в стильное и дорогое транспортное средство, расположена в Уссурийске. В арендованном помещении площадью более тысячи квадратных метров с прилегающей территорией организованы мастерские и цех, оснащенные необходимым технологичным оборудованием: станками, машинами плазменной резки, сварочным агрегатом, автоподъемником, вакуум-формовочной машиной и вышивальным модулем.

Поскольку найти натуральные запасные части от старых моделей практически невозможно, на производстве их изготавливают вновь по старым чертежам. Восстановленный таким образом ретро-автомобиль будет полностью соответствовать конструкторской документации того периода времени, в который он был изначально изготовлен, рассказывает представитель предприятия.

По словам резидента, среди жителей Приморья спрос на подобные услуги минимальный. Пока в ремонтной мастерской восстановлена отечественная модель ГАЗ-21 «Волга» 1958 года. Однако компания-резидент получила заказы на реставрацию более 30 машин со стороны японской компании, занимающейся коллекционированием и продажей раритетных авто. В их числе: Jaguar 1972 года, Mercedes 1968 и 1969 годов, Rolls-Royce 1963 года. Восстановленные иномарки будут отправляться морским путем назад в Японию.

Отметим, открытие нового предприятия позволило создать 70 рабочих мест в крае.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]