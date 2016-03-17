Кожемяко: Покупкой гостиниц «Хаятт» во Владивостоке интересуются несколько инвесторов

Несколько инвестиционных групп заинтересовались покупкой гостиниц «Хаятт» в центре Владивостока, которые планируется продать на аукционе в конце января 2019 года. Об этом сообщил журналистам губернатор края Олег Кожемяко, передает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

«Выходят [с предложениями] несколько групп, не буду говорить сейчас каких, пусть аукцион состоится, разные цены предлагают. <...> Не пройдет первый аукцион - пройдет второй», - сказал Кожемяко. Он уточнил, что сейчас рано говорить о том, будет ли после продажи сохранен бренд «Хаятт». По его словам, это будет зависеть от покупателя.

Бюджетные инвестиции в строительство гостиниц уже составили более 14 млрд рублей. Депутаты заксобрания Приморского края несколько раз увеличивали объемы финансирования строительства, сроки сдачи объектов не раз переносились, но ни один из них не был выдержан. В конце октября 2015 года власти Приморья сообщили, что один из объектов - гостиницу на Корабельной набережной - планируется достроить в 2016 году, а второй отель, на мысе Бурный, власти планировали выставить на продажу в незавершенном состоянии.

Затем срок сдачи гостиницы на набережной был перенесен на 2017 год, однако достройка потребовала выделения средств из регионального бюджета. Второй отель уже несколько раз выставлялся на торги, но покупателей на него не нашлось. К настоящему моменту «Хаятт» на мысе Бурном во Владивостоке остается в статусе объекта незавершенного строительства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]