На трассе А-370 «Уссури» изменена схема движения из-за аварийного состояния мостов
Подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» сообщает, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 на км 322+924 (с. Знаменка), км 547+085 и км 547+400 (с. Малые Ключи) федеральной автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток в Приморском крае проезд автомобильного транспорта будет осуществляться по объездным дорогам.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Росавтодор", причина - аварийное состояние мостовых сооружений.
В 2019 году запланированы проектно-изыскательские работы по ремонту данных мостов, начало строительно-монтажных работ – в 2020 году.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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