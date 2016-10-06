На трассе А-370 «Уссури» изменена схема движения из-за аварийного состояния мостов

Подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» сообщает, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 на км 322+924 (с. Знаменка), км 547+085 и км 547+400 (с. Малые Ключи) федеральной автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток в Приморском крае проезд автомобильного транспорта будет осуществляться по объездным дорогам.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Росавтодор", причина - аварийное состояние мостовых сооружений.

В 2019 году запланированы проектно-изыскательские работы по ремонту данных мостов, начало строительно-монтажных работ – в 2020 году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]