Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:18
  0

Опасной корейской сайре не дали ход в Приморье

Опасной корейской сайре не дали ход в Приморье

Фото: zdips.ru

Крупную партию мороженой сайры из Республики Корея не пустили в Приморский край по причине неверно оформленных документов. Движение продукции приостановлено до устранения нарушений, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.

В торговом порту Владивостока должностными лицами Россельхознадзора выявлены нарушения Единых ветеринарно-санитарных требований при ввозе на территорию Российской Федерации крупной партии поднадзорной продукции – замороженной сайры общим весом 192 тонны 906 кг. Груз прибыл в Приморье морским транспортом из Республики Корея.

При проведении ветеринарного контроля госинспектором Управления Россельхознадзора установлено, что предоставленный ветеринарный сертификат на подконтрольный товар не соответствует утвержденной форме.

На основании действующего законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза специалистами территориального Управления было принято решение о запрете дальнейшего движения поднадзорной продукции. После устранения выявленных нарушений груз может быть принят к дальнейшей перевозке и реализации.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря