Опасной корейской сайре не дали ход в Приморье

Крупную партию мороженой сайры из Республики Корея не пустили в Приморский край по причине неверно оформленных документов. Движение продукции приостановлено до устранения нарушений, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.

В торговом порту Владивостока должностными лицами Россельхознадзора выявлены нарушения Единых ветеринарно-санитарных требований при ввозе на территорию Российской Федерации крупной партии поднадзорной продукции – замороженной сайры общим весом 192 тонны 906 кг. Груз прибыл в Приморье морским транспортом из Республики Корея.

При проведении ветеринарного контроля госинспектором Управления Россельхознадзора установлено, что предоставленный ветеринарный сертификат на подконтрольный товар не соответствует утвержденной форме.

На основании действующего законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза специалистами территориального Управления было принято решение о запрете дальнейшего движения поднадзорной продукции. После устранения выявленных нарушений груз может быть принят к дальнейшей перевозке и реализации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]