Новогодние праздники вносят коррективы в график движения приморских электричек
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ОАО «Экспресс Приморья», в связи с новогодними праздниками и традиционным снижением пассажиропотока в период новогодних каникул в Приморье корректируется график пригородных электропоездов. Изменения коснуться следующих рейсов:
- пригородный поезд №6706/6708, сообщением «Уссурийск – Рязановка - Хасан» 31 декабря 2018г. не курсирует,
- пригородный поезд №6707/6705, сообщением «Хасан – Рязановка - Уссурийск» 01 января 2019г. не курсирует,
- пригородный скорый электропоезд №6007/6015, сообщением «Владивосток - Сибирцево - Ружино» 1 января 2019г. не курсирует,
- пригородный скорый электропоезд №6016/6008, сообщением «Ружино - Сибирцево – Владивосток» 1, 2 января 2019г. не курсирует,
- пригородный электропоезд №6337, сообщением «Владивосток – Надеждинская» (в расписании от ст.Владивосток - 20:10) 31 декабря не курсирует,
- пригородный электропоезд №6437, сообщением «Владивосток - Артем-1» (в расписании от ст.Владивосток - 20:30) 31 декабря не курсирует,
- пригородный электропоезд №6363, сообщением «Владивосток –Уссурийск» (в расписании от ст. Владивосток -18:09) 31 декабря следует только до станции Раздольное.
1 ЯНВАРЯ НА МАРШРУТЫ ВЫЙДУТ СЛЕДУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА:
от станции Владивосток:
- Кневичи, 07:10
- Кипарисово, 08:30
- Кневичи, 09:02
- Спасск-Дальний, 11:00
- Кневичи, 11:51
- Партизанск - Мыс Астафьева, 14:00
- Кневичи, 16:00
- Артем, 17:30
- Кневичи, 18:00
- Уссурийск, 18:09
- Партизанск - Тихоокеанская, 18:30
1 января сохраняются следующие рейсы электропоездов во Владивосток:
- Раздольное - Владивосток, 06:00
- Смоляниново - Владивосток, 05:59
- Партизанск - Владивосток, 07:05
- Спасск-Дальний- Уссурийск- Владивосток, 15:58
- Партизанск - Владивосток, 17:38
- Мыс Астафьева - Партизанск, 20:10
- а также все рейсы пригородных экспрессов, сообщением «Кневичи- Владивосток».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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