Новогодние праздники вносят коррективы в график движения приморских электричек

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ОАО «Экспресс Приморья», в связи с новогодними праздниками и традиционным снижением пассажиропотока в период новогодних каникул в Приморье корректируется график пригородных электропоездов. Изменения коснуться следующих рейсов:

- пригородный поезд №6706/6708, сообщением «Уссурийск – Рязановка - Хасан» 31 декабря 2018г. не курсирует,

- пригородный поезд №6707/6705, сообщением «Хасан – Рязановка - Уссурийск» 01 января 2019г. не курсирует,

- пригородный скорый электропоезд №6007/6015, сообщением «Владивосток - Сибирцево - Ружино» 1 января 2019г. не курсирует,

- пригородный скорый электропоезд №6016/6008, сообщением «Ружино - Сибирцево – Владивосток» 1, 2 января 2019г. не курсирует,

- пригородный электропоезд №6337, сообщением «Владивосток – Надеждинская» (в расписании от ст.Владивосток - 20:10) 31 декабря не курсирует,

- пригородный электропоезд №6437, сообщением «Владивосток - Артем-1» (в расписании от ст.Владивосток - 20:30) 31 декабря не курсирует,

- пригородный электропоезд №6363, сообщением «Владивосток –Уссурийск» (в расписании от ст. Владивосток -18:09) 31 декабря следует только до станции Раздольное.

1 ЯНВАРЯ НА МАРШРУТЫ ВЫЙДУТ СЛЕДУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА:

от станции Владивосток:

- Кневичи, 07:10

- Кипарисово, 08:30

- Кневичи, 09:02

- Спасск-Дальний, 11:00

- Кневичи, 11:51

- Партизанск - Мыс Астафьева, 14:00

- Кневичи, 16:00

- Артем, 17:30

- Кневичи, 18:00

- Уссурийск, 18:09

- Партизанск - Тихоокеанская, 18:30

1 января сохраняются следующие рейсы электропоездов во Владивосток:

- Раздольное - Владивосток, 06:00

- Смоляниново - Владивосток, 05:59

- Партизанск - Владивосток, 07:05

- Спасск-Дальний- Уссурийск- Владивосток, 15:58

- Партизанск - Владивосток, 17:38

- Мыс Астафьева - Партизанск, 20:10

- а также все рейсы пригородных экспрессов, сообщением «Кневичи- Владивосток».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]