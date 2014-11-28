Катки и хоккейные коробки ждут владивостокцев в дни новогодних праздников
Всего в этом сезоне во Владивостоке подготовили 76 спортивных объектов зимнего назначения, из них 57 находятся в ведении управления развития физической культуры и массового спорта и 19 подотчетны управлению по работе с муниципальными учреждениями образования.
Как сообщил в администрации Владивостока, специалисты будут отслеживать качество льда в течение всего зимнего сезона до 28 февраля.
На стадионе «Строитель» во время сезона катания будут открыты раздевалка, туалет, пункт заточки и прокат коньков. Время работы - с 9 до 23 часов. Доступ на все объекты будет свободным, за исключением стадиона «Авангард».
Список катков и хоккейных коробок, подлежащих заливке:
Днепровский пер., 2
Ул. Сабанеева, 15
Камский пер., 16
Ул. Жигура, 48
Ул. Волховская, 27
Пр-т 100-летия Владивостока, 44
Ул. Днепровская, 24
Ул. Океанский пр-т, 125
Ул. Сабанеева, 22
Ул. Красного Знамени, 85
Пр-т 100-летия Владивостока, 74
Ул. Карбышева, 50/2
Ул. Руднева, 1
Ул. Гамарника, 7
Ул. Иртышская, 18
Ул. Иртышская, 32а
Океанский пр-т, 140
Ул. Тухачевского, 28
Ул. Карьерная, 11
Ул. Героев Хасана, 10-12
Ул. Бурачка, 11
Ул. Каштановая, 11
Ул. Гризодубовой, 63
Ул. 1-я Поселковая, 25
Ул. 2-я Поселковая, 34
Ул. Зои Космодемьянской, 38
Ул. Ольховая, 17
Ул. Зои Космодемьянской, 12
Ул. Черемуховая, 22
Ул. Борисенко, 96
Ул. Вилкова, 15а
Пр-т 100-летия Владивостока, 159б
Ул. Магнитогорская, 18
Ул. Русская, 99
Ул. Енисейская, 18
Ул. Фадеева, 8-а
Ул. Суханова, 4
Ул. Светланская, 197
Ул. Адм. Кузнецова, 50
Ул. Адм. Кузнецова, 74
Ул. Каплунова, 8
пр-т Красного Знамени, 133/1
Ул. Щитовая, 27а
Ул. Хабаровская, 7
Ул. Сипягина, 22
Пр-т 100-летия Владивостока, 30д (стадиона «Строитель»)
Ул. Русская, 86
Ул. Шепеткова, 25
Ул. Гамарника, 16
Ул. Борисенко, 58
Ул. Сельская, 5
Ул. Калинина, 257 (Липовая, 2)
Ул. Артековская, 1
Ул. Карбышева, 16
Ул. Фанзавод, 18
Ул. Тунгусская, 69
Ул. Капитана Шефнера, 2 («Авангард»)
Список хоккейных площадок и катков, расположенных на территориях муниципальных образовательных учреждений города Владивостока:
Океанский пр-т, 143 – МБОУ «Гимназия № 2»
Пр-т Красного Знамени, 123 – МБОУ «СОШ № 11»
Ул. Пирогова, 7 – МБОУ «СОШ № 16»
Ул. Хабаровская, 24б – МБОУ «СОШ № 18»
Ул. Калинина, 153 – МБОУ «СОШ № 32»
Ул. 4-я Восточная, 93 – МБОУ «СОШ № 37»
Пр-т 100-летия Владивостока, 29а – МБОУ «СОШ № 38»
Ул. Олега Кошевого, 26 – МБОУ «СОШ № 50»
Ул. Пацаева, 2 – МБОУ «СОШ № 54»
Народный пр-т, 27 – МБОУ «СОШ № 56»
Ул. Адмирала Юмашева, 12г – МБОУ «СОШ № 57»
Ул. Терешковой, 25 – МБОУ «СОШ № 59»
Ул. Жигура, 52 – МБОУ «СОШ № 67»
Пос. Трудовое, ул. Порт-Артурская, 48 – МБОУ «СОШ № 70»
Пос. Трудовое, ул. Лермонтова, 91, корп. 3 – МБОУ «СОШ № 79»
Ул. Невельского, 31 – МБОУ «СОШ № 80»
Ул. Каштановая, 5а – МБОУ «СОШ № 81»
Ул. Харьковская, 7 – МБОУ «СОШ № 74»
Пос. Трудовое, ул. Лермонтова, 30 – МБОУ «СОШ № 71»
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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