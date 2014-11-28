Катки и хоккейные коробки ждут владивостокцев в дни новогодних праздников

Всего в этом сезоне во Владивостоке подготовили 76 спортивных объектов зимнего назначения, из них 57 находятся в ведении управления развития физической культуры и массового спорта и 19 подотчетны управлению по работе с муниципальными учреждениями образования.

Как сообщил в администрации Владивостока, специалисты будут отслеживать качество льда в течение всего зимнего сезона до 28 февраля.

На стадионе «Строитель» во время сезона катания будут открыты раздевалка, туалет, пункт заточки и прокат коньков. Время работы - с 9 до 23 часов. Доступ на все объекты будет свободным, за исключением стадиона «Авангард».

Список катков и хоккейных коробок, подлежащих заливке:

Днепровский пер., 2

Ул. Сабанеева, 15

Камский пер., 16

Ул. Жигура, 48

Ул. Волховская, 27

Пр-т 100-летия Владивостока, 44

Ул. Днепровская, 24

Ул. Океанский пр-т, 125

Ул. Сабанеева, 22

Ул. Красного Знамени, 85

Пр-т 100-летия Владивостока, 74

Ул. Карбышева, 50/2

Ул. Руднева, 1

Ул. Гамарника, 7

Ул. Иртышская, 18

Ул. Иртышская, 32а

Океанский пр-т, 140

Ул. Тухачевского, 28

Ул. Карьерная, 11

Ул. Героев Хасана, 10-12

Ул. Бурачка, 11

Ул. Каштановая, 11

Ул. Гризодубовой, 63

Ул. 1-я Поселковая, 25

Ул. 2-я Поселковая, 34

Ул. Зои Космодемьянской, 38

Ул. Ольховая, 17

Ул. Зои Космодемьянской, 12

Ул. Черемуховая, 22

Ул. Борисенко, 96

Ул. Вилкова, 15а

Пр-т 100-летия Владивостока, 159б

Ул. Магнитогорская, 18

Ул. Русская, 99

Ул. Енисейская, 18

Ул. Фадеева, 8-а

Ул. Суханова, 4

Ул. Светланская, 197

Ул. Адм. Кузнецова, 50

Ул. Адм. Кузнецова, 74

Ул. Каплунова, 8

пр-т Красного Знамени, 133/1

Ул. Щитовая, 27а

Ул. Хабаровская, 7

Ул. Сипягина, 22

Пр-т 100-летия Владивостока, 30д (стадиона «Строитель»)

Ул. Русская, 86

Ул. Шепеткова, 25

Ул. Гамарника, 16

Ул. Борисенко, 58

Ул. Сельская, 5

Ул. Калинина, 257 (Липовая, 2)

Ул. Артековская, 1

Ул. Карбышева, 16

Ул. Фанзавод, 18

Ул. Тунгусская, 69

Ул. Капитана Шефнера, 2 («Авангард»)

Список хоккейных площадок и катков, расположенных на территориях муниципальных образовательных учреждений города Владивостока:

Океанский пр-т, 143 – МБОУ «Гимназия № 2»

Пр-т Красного Знамени, 123 – МБОУ «СОШ № 11»

Ул. Пирогова, 7 – МБОУ «СОШ № 16»

Ул. Хабаровская, 24б – МБОУ «СОШ № 18»

Ул. Калинина, 153 – МБОУ «СОШ № 32»

Ул. 4-я Восточная, 93 – МБОУ «СОШ № 37»

Пр-т 100-летия Владивостока, 29а – МБОУ «СОШ № 38»

Ул. Олега Кошевого, 26 – МБОУ «СОШ № 50»

Ул. Пацаева, 2 – МБОУ «СОШ № 54»

Народный пр-т, 27 – МБОУ «СОШ № 56»

Ул. Адмирала Юмашева, 12г – МБОУ «СОШ № 57»

Ул. Терешковой, 25 – МБОУ «СОШ № 59»

Ул. Жигура, 52 – МБОУ «СОШ № 67»

Пос. Трудовое, ул. Порт-Артурская, 48 – МБОУ «СОШ № 70»

Пос. Трудовое, ул. Лермонтова, 91, корп. 3 – МБОУ «СОШ № 79»

Ул. Невельского, 31 – МБОУ «СОШ № 80»

Ул. Каштановая, 5а – МБОУ «СОШ № 81»

Ул. Харьковская, 7 – МБОУ «СОШ № 74»

Пос. Трудовое, ул. Лермонтова, 30 – МБОУ «СОШ № 71»

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]