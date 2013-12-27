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Таксисты Приморья к праздникам готовы: двойной тариф, здравствуй

Таксисты Приморья к праздникам готовы: двойной тариф, здравствуй

Поездка на такси обойдётся приморцам в копеечку, причём не только в новогоднюю ночь. Несмотря на то, что в новогодние праздники число поездок на такси растет, стоимость на проезд значительно повышается, сообщает "Вести: Приморье". 

Тарифы зависят от конкретной службы, но в целом на время праздника цены могут вырасти примерно в 1,5-2 раза. Даже если сейчас заказывать отложенную поездку на автомобиле такси на 31 декабря и 1 января ценник в два раза выше, чем на сегодня. Некоторые сервисным по вызову автомобилей (maxim и yandex), вводят повышающий коэффициент в часы пик.

Например, в час пик цена будет выше, а утром 1 января – ощутимо ниже. Обычно стоимость поездки возрастает уже с утра 31 декабря и начинает падать лишь к полудню 1 января.#такси#новыйгод А вы как относитесь к повышению стоимости поездок ? И вообще пользуетесь такси на праздниках?

По данным, которыми распологают "Вести: Приморье" самые демократичные цены на услуги такси действуют в Уссурийске. Поездка по городу в среднем обходится в 90 рублей. Однако даже в этом городе в дни праздников извозчики будет брать за тот же маршрут около 200 рублей. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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