Во Владивостоке хотят приостановить деятельность магазинов "Лакомка" и "Дилан"
Управлением федерального службы под надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий за декабрь 2018 года обследовано 40 пищевых предприятий, в том числе 4 предприятия пищевой промышленности, 19 предприятий общественного питания, 17 предприятий торговли, сообщает "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.
По результатам проверок на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составлено 63 протокола об административном правонарушении, из них на предприятиях пищевой промышленности – 14, общественного питания – 14, продовольственной торговли – 35.
В суды Приморского края направлено два административных дела для рассмотрения и принятия решения по приостановлению деятельности предприятий. Речь идет о двух магазинах во Владивостоке – "Лакомка" и "Дилан", принадлежащих соответственно ИП Шпартеева и ООО "Дилан".
Также из дух магазинов – в Дальнегорске и Лесозаводске – краевой Роспотребнадзор изъял из оборота и уничтожил 20 партий пищевых продуктов общим объемом почти 118 кг.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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