Кожемяко объяснил, почему в начале нулевых Хабаровск стал столицей ДФО

Об изменениях, которые произойдут в крае в связи с переносом столицы Дальневосточного федерального округа во Владивосток и планах по развитию региона Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал на пресс-конференции, которая прошла в ТАСС в пятницу, 28 декабря.

Губернатор отметил, что представительства крупных компаний переедут из Хабаровска во Владивосток после переезда полномочного представительства Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Обоснован переезд, по мнению Олега Кожемяко, будет тем, что именно во Владивостоке будут проводиться основные мероприятия.

Ранее Олег Кожемяко отмечал, что административные органы, суды и федеральные территориальные органы власти смогут открыть офисы во Владивостоке после переноса туда столицы ДФО. Он также пояснял, что в городе есть здания, которые освободились после переезда Дальневосточного федерального университета на остров Русский. Сейчас ведется их учет и анализ. В настоящее время полным ходом идет подбор помещений для федеральных ведомств и организаций.

На пресс-конференции Олег Кожемяко отметил, что статус Хабаровска как столицы Дальневосточного федерального округа во многом был связан с тем, что в этом городе находилась столица Дальневосточного военного округа.

«Это такая привязанность больше к Дальневосточному военному округу. Сейчас я говорю о возвращении исторической справедливости», – добавил Губернатор, говоря о переносе столицы ДФО во Владивосток.

Он отметил, что Владивосток после присвоения ему нового статуса должен решить транспортные проблемы, в том числе завершить проект кольцевой автодороги (ВКАД). Также для Владивостока и всего Приморья актуально жилищное строительство, объемы которого на сегодняшний день Губернатор оценил как «довольно скромные».

Напомним, Президент России Владимир Путин 13 декабря подписал Указ о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. Во второй половине декабря вице-премьер – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поставил полпредству задачу переехать во Владивосток в течение года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]