Пассажиры электричек штурмуют барьеры вокзала Владивостока (фото)
Пассажиры электропоезда N6016, который прибыл сегодня из Ружино во Владивосток приняли в участие в аттракционе - преодолей препятствие. Не желая делать крюк и выходить в город через двери ждвокзала, многие на свой страх перелазили через ограждение.
Подписчики @vestiprim, приславшие эти фото, возмущены почему закрыты проходы к лестнице на этой платформе. Тупик здесь наблюдается уже несколько месяцев, сообщают они.
В свою очередь администрация железнодорожного вокзала Владивостока не раз заявляла, что таковы требования антитеррористической безопасности и никаких послаблений допускать не собирается.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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