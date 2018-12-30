Пассажиры электричек штурмуют барьеры вокзала Владивостока (фото)

Пассажиры электропоезда N6016, который прибыл сегодня из Ружино во Владивосток приняли в участие в аттракционе - преодолей препятствие. Не желая делать крюк и выходить в город через двери ждвокзала, многие на свой страх перелазили через ограждение.

Подписчики @vestiprim, приславшие эти фото, возмущены почему закрыты проходы к лестнице на этой платформе. Тупик здесь наблюдается уже несколько месяцев, сообщают они.

В свою очередь администрация железнодорожного вокзала Владивостока не раз заявляла, что таковы требования антитеррористической безопасности и никаких послаблений допускать не собирается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]