С 1 января приморские пенсионеры-селяне будут получать больше

В 2019 году пенсионеры-селяне, имеющие 30 лет сельского стажа, начнут получать пенсию в повышенном размере, сообщает "Вести: Приморье".



В 2019 году у работников села, проработавших не менее 30 лет в сельском хозяйстве и проживающих в сельской местности, повысится пенсия в связи с вступлением в силу ФЗ № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности будет произведен с 1 января 2019 года пенсионерам, имеющим стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет и проживающим в сельской местности, в настоящий момент не осуществляющим трудовую деятельность.

Повышение к страховой пенсии устанавливается в размере 25% фиксированной выплаты, что на 1 января 2019 года составит 1333,55 руб.

Перерасчет осуществляется без подачи пенсионером заявления, при наличии в выплатном деле необходимой информации. В случае необходимости гражданин вправе представить уточняющие документы. Если они будут представлены до 31 декабря 2019 года, то перерасчет будет осуществлен с 1 января 2019 года, если после 31 декабря 2019 года – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление.



Список работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которым будет устанавливаться повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, утвержден правительством Российской Федерации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]