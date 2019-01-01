Олег Кожемяко искупался 1 января на набережной Владивостока

Губернатор Приморья Олег Кожемяко в первый день нового года занялся «моржеванием», сообщают @vestiprim.

Олег Кожемяко вместе с другими любителями зимнего плавания был замечен 1 января 2019 года на Спортивной набережной Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]