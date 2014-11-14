Прокуратура выявила, что в Яковлевском районе Приморья некому хоронить
Прокуратурой Яковлевского района проведена проверка исполнения требований действующего законодательства о похоронном деле, сообщает официальный сайт прокуратуры Приморского края, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой "Акула-медиа".
По результатам проверки установлено, что вопреки положениям Федерального закона «О погребении и похоронном деле», на территории района не имеется специализированной службы по вопросам похоронного дела, созданной органом местного самоуправления, что в свою очередь препятствовало надлежащему решению вопросов в указанной сфере, в том числе, связанных с оказанием безвозмездных услуг по погребению.
Учитывая длительное бездействие со стороны администрации Яковлевского муниципального района по реализации предусмотренных законом полномочий, прокуратурой района в суд предъявлено исковое заявление о возложении на орган местного самоуправления обязанности по созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела.
Заявленные прокурором требования удовлетворены в полном объеме.
Решение суда не вступило в законную силу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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