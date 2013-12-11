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Три человека погибли на месте в ДТП в Хасанском районе

Три человека погибли на месте в ДТП в Хасанском районе

Фото: УМВД по ПК

В дежурную часть ОМВД России по Хасанскому району поступило сообщение о дорожно-транспортом происшествии  в районе 3 км автодороги Краскино-гос.граница-Цуканово.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Установлено, что 34-летний водитель автомашины Toyota  Vitz двигался со стороны села Цуканово в сторону села Краскино, не справился с управлением и на повороте выехал в кювет, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на УМВД по ПК.

В результате автоаварии водитель и двое пассажиров погибли. Инцидент произошел в темное время суток, на участке с асфальтобетонным покрытием дороги. По факту происшествия проводится проверка.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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