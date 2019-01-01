Во Владивостоке батарея салютов "расстреляла" людей и машины

В районе проспекта Красного Знамени попытка запустить батарею салютов оказалась очень неудачной: коробка перевернулась, в итоге «были обстреляны» дома и машины. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на @dpskontrol_125rus.

В этот момент недалеко находилось достаточно много людей, в том числе детей, которые вышли посмотреть на любительские пиротехнические запуски. Судя по видео, опубликованному в соцсетях, петарды ударили прямо в людей. Некоторые получили ожоги, остальные в ужасе бросились врассыпную.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]