В Приморье полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в краже квадрокоптера

В дежурную часть отделения полиции №15 межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский» поступило сообщение об открытом хищении имущества. Причиненный ущерб составил 72 тысячи рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Опросив потерпевших и свидетелей, полицейские установили: четверо мужчин, жители Партизанска, Дальнегорска и поселка Рудная Пристань, прибыли в село Мельничное Красноармейского района для сбора кедрового ореха. Ночью в жилое помещение на территории заготовительной базы на окраине села ворвались двое неизвестных мужчин и устроили ссору с находившимися там рабочими, открыто похитили ценности, в том числе, квадрокоптер, принадлежащий 40-летнему дальнегорцу, после чего скрылись в неизвестном направлении.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались жители села Рощино в возрасте 51 года и 30 лет.

Проверка по базам данных МВД показала, что ранее злоумышленники привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, и один из них, старший по возрасту – неоднократно.

Похищенный квадрокоптер изъят в ходе оперативно-следственных мероприятий.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Обоих подозреваемых арестовали.

Сотрудники полиции проверяют причастность фигурантов уголовного дела к ранее совершенным преступлениям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]