Россия и Япония могут вместе создать в Приморье центр хранения ядерных отходов

Правительство РФ одобрило проведение между госкорпорацией "Росатом" и российско-японским Комитетом по сотрудничеству в целях содействия в области ликвидации ядерного оружия переговоров о заключении исполнительного соглашения о сотрудничестве по строительству Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае.

Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. Предложение о проведении таких переговоров выдвинуто Росатомом и согласовано с МИД России, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"Принять предложение Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"... о проведении переговоров о заключении исполнительного соглашения между госкорпорацией "Росатом" и Комитетом по сотрудничеству в целях содействия в области ликвидации ядерного оружия... относительно сотрудничества по строительству регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае", - говорится в документе.

Региональный центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов, строящийся на базе Дальневосточного центра по обращению с ядерными отходами (ДВЦ "ДальРАО" - филиал ФГУП "РосРАО") в Приморье, планируется вывести на проектную мощность к 2025 году.



Как 19 ноября сообщил ТАСС директор филиала Константин Сиденко, это позволит значительно уменьшить объем накопленных и образующихся отходов. По его словам, сейчас предприятие готовит к запуску мощности по переработке отходов первого и второго классов опасности. Планируется, что отходы будут перерабатывать, спрессовывать и паковать в контейнеры с целью вывоза за пределы Приморья для передачи национальному оператору.

Российско-японский Комитет по сотрудничеству в целях содействия в области ликвидации ядерного оружия был образован в соответствии с межправительственным соглашением, заключенным в октябре 1993 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]