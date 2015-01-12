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В соцсетях появилась экстренное сообщение для всех, кто с "выхлопом"

В соцсетях появилась экстренное сообщение для всех, кто с

В обед 2 января в соцсетях Владивостока появился экстренное предупреждение для всех нерадивых водителей города. По словам автора поста, на Некрасовском путепроводе ГАИ проводит "сплошную проверку" автоводителей на предмет алкогольного опьянения. Судя по тексту, сам автор поста уже "попался" и благородно предупреждает остальных не разделить его судьбу.

В конце прошлого года "Вести:Приморье" сообщали, что "впервые на борьбу с пьяными водителями на территорию краевого центра вышли наряды ДПС во главе с начальниками территориальных подразделений со всего Приморья. Главная задача — тотальная борьба с пьяными за рулём."

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Фдуч / Сегодня, 15:40
    № 1  
     

    Дебилы, не садитесь с выхлопом за руль!!!
    10 мл чистого спирта в час в среднем перерабатывает организм.
    0.5 водки - 20 часов сиди отдыхай или усиленно протрезвляйся, много воды, физическая нагрузка, свежий воздух

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