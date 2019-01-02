Жильцов горящего дома во Владивостоке эвакуировали в противогазах (видео)

Вечером 1 января в 22.36 в пожарно-спасательную службу города Владивосток поступило сообщение о возгорании в коридоре многоквартирного жилого дома по адресу: Окатовая,16., сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Немедлено на место происшествия были направлены пожарные расчеты, которые прибыли по указанному адресу уже спустя 7 минут (22.43).

Приступив к тушению, огнеборцы столкнулись с горением пола в коридоре и двух квартир на втором этаже. Возникла угроза распространения огня на другие квартиры, а из-за сильного задымления покинуть свои квартиры самостоятельно было невозможно.

По словам очевидцев, жильцу одной из квартир пришлось покидать ее через окно: женщина выпала со второго этажа, ее состояние не уточняется. До этого ее муж спустил на простынях ребенка, а после — спустился сам.

Задействовав звенья газодымозащитной службы, пожарные пробились к отрезанным дымом и огнем квартирам и приступили к эвакуации жильцов. При помощи комплектов защиты органов дыхания из здания было эвакуировано 62 человека. Всего работало 9 звеньев газодымозащитников.

В 23.35 пожар был локализован, в 00.53 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 70 кв. м. На тушении пожара были задействованы 13 единиц техники и 51 человек личного состава. Благодаря слаженным действиям пожарных караулов Владивостокского гарнизона гибели и травмирования людей удалось избежать, также огнеборцы не допустили распространение пожара на большую площадь.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]