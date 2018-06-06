Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов отмечает день рождения

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов @ministrlive разместил на своей страничке в Instagram фотографию, на которой он запечатлён в годовалом возрасте, сообщает "Вести: Приморье". Таким образом, он напомнил о своём дне рождении, который министр отмечает сегодня. «Ну, кто помнит, какой сегодня день?»- написал Александр Козлов.

На момент размещения этой заметки главного чиновника в российском правительстве по вопросам ДВ поздравили 172 человека. @vestiprim тоже присоединяются к поздравлениям и желают Александру Александровичу успехов в нелегком труде и здоровья.

Александр Козлов, родился 2 января 1981 года в Южно-Сахалинске. С 25 марта 2015 года по 18 мая 2018 года был губернатором Амурской области, а чуть ранее занимал пост мэра города Благовещенска c 19 сентября 2014 года по 25 марта 2015 года. Министерство по развитию Дальнего Востока возглавил в марте 2018 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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