При строительстве дамбы в Уссурийске будут расселять людей

При строительстве дамбы в Уссурийске, возможно, придется расселять людей. Об этом местным журналистам рассказал глава администрации Уссурийского городского округа Евгений Корж, сообщает "Вести: Приморье".

По словам градоначальника, правительсво и краевая администрация поддержала вопрос строительства гидротехнического сооружения в городском округе, однако, вопрос с землей пока не решен, поскольку по предварительному проекту на том месте, где должна продолжаться дамба, сейчас стоят частные дома, производственные помещения и гаражи. Много лет назад эти земли были переданы в аренду, кто-то оформил их в собственность. И теперь городская администрация вынуждена возвращать эти участки в собственность, чтобы начать строительство важного для округа сооружения.

Ожидается, проблему должны помочь решить в российском правительстве. Во время строительства объектов к саммиту АТЭС во Владивостоке, да и на местах других федеральных строек, такие преценденты уже были. Людей переселяли, если их дома оказывались на пути строителей. Возможно, в Уссурийске придется идти по такому же пути, считает Евгений Корж.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]