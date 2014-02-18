При строительстве дамбы в Уссурийске будут расселять людей
При строительстве дамбы в Уссурийске, возможно, придется расселять людей. Об этом местным журналистам рассказал глава администрации Уссурийского городского округа Евгений Корж, сообщает "Вести: Приморье".
По словам градоначальника, правительсво и краевая администрация поддержала вопрос строительства гидротехнического сооружения в городском округе, однако, вопрос с землей пока не решен, поскольку по предварительному проекту на том месте, где должна продолжаться дамба, сейчас стоят частные дома, производственные помещения и гаражи. Много лет назад эти земли были переданы в аренду, кто-то оформил их в собственность. И теперь городская администрация вынуждена возвращать эти участки в собственность, чтобы начать строительство важного для округа сооружения.
Ожидается, проблему должны помочь решить в российском правительстве. Во время строительства объектов к саммиту АТЭС во Владивостоке, да и на местах других федеральных строек, такие преценденты уже были. Людей переселяли, если их дома оказывались на пути строителей. Возможно, в Уссурийске придется идти по такому же пути, считает Евгений Корж.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
17.10.2017 Реконструкция противопаводковой дамбы завершается в Чугуевском районе Приморья
-
14.03.2016 Реконструкция дорог на Русском может начаться после передачи земли из ведения военных в городскую собственность
-
26.08.2014 Помощник Миклушевского стал главой Уссурийска
-
29.07.2014 В Уссурийске делают ставку на жилищное строительство
-
29.07.2014 Вопрос строительства Уссурийской ТЭЦ решат на федеральном уровне
-
18.02.2014 Почти 600 многодетных семей Уссурийска уже получили землю под строительство
Добавить комментарий