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В Приморье росгвардейцы привели в отдел полиции разбушевавшегося дебошира из Михайловки

В Приморье росгвардейцы привели в отдел полиции разбушевавшегося дебошира из Михайловки

Фото: Собеседник

На пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны г. Уссурийска поступил сигнал о срабатывании тревожной  кнопки, установленной в магазине на ул. Ленинской с. Михайловка.

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны. Оказалось, что в торговый павильон зашел мужчина, который прямо  в помещении магазина распивал спиртные напитки, вел себя агрессивно и ругался. На просьбу продавцов покинуть помещение гражданин не реагировал. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Татьяну Синицыну, начальника пресс-службы Управления росгвардии по Приморскому краю.

31-летнего правонарушителя росгвардейцы доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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