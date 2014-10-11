В Приморье росгвардейцы привели в отдел полиции разбушевавшегося дебошира из Михайловки

На пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны г. Уссурийска поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки, установленной в магазине на ул. Ленинской с. Михайловка.

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны. Оказалось, что в торговый павильон зашел мужчина, который прямо в помещении магазина распивал спиртные напитки, вел себя агрессивно и ругался. На просьбу продавцов покинуть помещение гражданин не реагировал. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Татьяну Синицыну, начальника пресс-службы Управления росгвардии по Приморскому краю.

31-летнего правонарушителя росгвардейцы доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]